Лондон, , 08:37 — REGNUM Власти Великобритании рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении военных Мьянмы. Об этом 11 марта сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter.

Как напомнил глава МИД Британии, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении новых санкций «против семьи и деловых интересов главнокомандующего Мьянмы».

"Великобритания также рассматривает возможность введения дополнительных санкций — мы уверены, что режиму нельзя позволять получать прибыль от злоупотребления властью и нарушений прав человека», — написал в своем сообщении Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что представленное прессе совместное заявление членов Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме должно способствовать прекращению насилия в стране.