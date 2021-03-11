Сеул, , 08:34 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев заражения в армии увеличилось до 613. Из них 579 вылечены и выписаны из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 465 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 94 198.

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