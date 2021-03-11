Уфа, , 08:45 — REGNUM Проезд к 50 населенным пунктам затруднен из-за непогоды в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что проезд для легковых автомашин из-за низовой метели невозможен или затруднен по дорогам в Фёдоровского, Зилаирского, Хайбуллинского районов. Всего в 50 населенных пунктах, расположенных в этих районах, проживает около 6,7 тысяч человек, в том числе порядка 600 детей.

Отмечается, что в этих трех районах спасатели работают в режиме «Повышенная готовность». Для расчистки дорог было привлечено 75 человек на 58 единицах техники. Они уже успели очистить некоторые дороги, обстановка постепенно стабилизируется. Ситуация находится под контролем специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за непогоды было прекращено движение транспорта по нескольким участкам автотрасс.

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