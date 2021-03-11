Владивосток, , 08:41 — REGNUM Во Владивостоке заказчик так и не дождался сдачи в эксплуатацию трёх детских садов — возбуждено уголовное дело по факту халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе следствия было установлено, что в 2018—2019 годах муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и коммерческие организации заключили муниципальные контракты на строительство детских садов в районе улиц Кипарисовой, Крыгина и в микрорайоне Снеговая падь. Общая сумма контрактов — 586,5 млн рублей. Срок исполнения — 2019−2020 годы.

Выяснилось, что до настоящего времени детские сады не построены и не введены в эксплуатацию.

«Это стало возможным в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны заказчика за выполнением работ и непринятием мер по устранению недостатков в проектной документации. При этом подрядные организации выполнили дополнительные работы при строительстве объектов, однако в установленном законом порядке изменения в документацию не внесли, в связи с чем администрации Владивостока причинен ущерб на сумму более 43 млн рублей», — пояснили следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году построят 16 школ, 20 детских садов в 19 районах республики.