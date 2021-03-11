Нижнекамск, Татария, , 08:43 — REGNUM В Татарии суд вынес приговор в отношении жителя Нижнекамска за совершение серии нападений на женщин. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Доказательства вины подозреваемого суд признал достаточными и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в городе Нижнекамске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал в общественных местах нападения на беременных женщин и избивал их. От действий злоумышленника пострадали 4 женщины. При этом одну из них он избил в присутствии 5 ее малолетних детей.

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