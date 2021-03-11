Курган, , 08:27 — REGNUM В Курганской области с 8 по 14 марта проходят Масленичные гуляния. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Жители Зауралья в Масленицу смогут не только хорошо провести время с семьёй, насладиться оригинальными блинами с чаем, но и узнать, как выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2022 году.

В Кургане и Шадринске общественники на местах гуляний расскажут о возможностях и сроках голосования за объекты городского благоустройства. Само голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года в электронной форме, по интернету.