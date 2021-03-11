Москва, , 08:28 — REGNUM Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили для горожан праздничные мероприятия и приглашают весело отметить Масленицу, сообщается на портале мэра столицы.

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Для посетителей с 11 по 14 марта пройдут творческие мастер-классы, концерты, лекции, веселые игры и конкурсы, а также вкусные угощения. Москвичам расскажут о древних традициях на Масленицу.

Научат готовить блины по оригинальным рецептам, мастерить масленичное чучело. Предложат спеть русские народные песни и проводить зиму. Все мероприятия пройдут бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, московские парки с 9 по 14 марта в Масленичную неделю подготовили праздничные мероприятия в режиме-онлайн.

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