Москва, , 08:27 — REGNUM Объём задолженности по кредитным картам у жителей России к ноябрю 2020 года достиг рекордного значения, превысив 1,64 трлн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчёты аналитиков «Тинькофф банка».

Отмечается, что в первом квартале прошлого года, до введения коронавирусных ограничений, объём кредитов по кредитным картам вырос на 48 млрд рублей. Однако уже во втором квартале произошло снижение на 42,7 млрд рублей.

К середине 2020 года рост снова возобновился, а к ноябрю достиг максимального значения в 1,647 трлн рублей. В декабре произошло сокращение, по итогам года объём задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в связи с ужесточением одобрения кредитных карт российскими банками до многолетнего минимума (28% положительных ответов на заявки), их было выдано почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Об сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс». Несмотря на то, что лимит по кредитным картам немного увеличился — на 0,6% (до 65,2 тысячи рублей), объем выдач уменьшился за месяц на 43% — до 37,7 млрд рублей.

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