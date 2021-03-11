Тбилиси, , 08:27 — REGNUM В Грузии на трассе международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс в ночь с 10 на 11 марта ввели ограничения на проезд из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запретили движение для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Для остальных автомобилей движение разрешено, но только по лавинозащитным тоннелям.

Сообщается, что движение ограничили из-за обильного снегопада и гололедицы.

Как передавало ИА REGNUM, в Северной Осетии из-за непогоды приостановлено движение грузовых автомобилей на границе с Грузией на пункте пропуска «Верхний Ларс».

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