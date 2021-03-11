Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чувашии продолжается снижение численности субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Это следует из докладов уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Александра Рыбакова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ходе отчёта на заседании регионального правительства бизнес-омбудсмен проинформировал, что в 2020 году доля субъектов МСП в валовом региональном продукте составила 33,7%, что больше уровня 2019 года, когда показатель составляет 30%.

«Также малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти треть занятого населения региона и даёт около 45% налоговых отчислений в бюджет», — проинформировал Александр Рыбаков.

Уполномоченный не стал сообщать, сколько всего в республике насчитывается субъектов МСП.

Из его электронного доклада по итогам 2020 года следует, что «малый и средний бизнес Чувашии — это 45 тыс. субъектов, которые обеспечивают рабочими местами почти треть занятого населения республики (29,7%)».

Примечательно, что Рыбаков в 126-страничном докладе не стал приводить основные сравнительные характеристики с 2019 годом. При сопоставлении отчётов следует, что прогнозы бизнес-омбудсмена по численности МСП не оправдались: по его прогнозам, в 2020 году их количество должно достигнуть 46,2 тысяч, то есть превысить показатель 2019 года с 45,3 тыс. субъектами малого и среднего предпринимательства. По факту в 2020 году численность субъектов МСП не выросла, а сократилась до 45 тысяч.

В докладе не уточняется, учтено при расчёте субъектов МСП количество самозанятых.

Напомним, в 2019 году по сравнению 2018 годом численность субъектов МСП снизилась на 1,7%.