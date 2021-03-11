Москва, , 08:25 — REGNUM В субботу, 13 марта, температура воздуха в столице России поднимется на 20−25 градусов по сравнению с 12 марта. Об этом 11 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днем температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20−25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик добавил, что не стоит ждать, что потепление продолжится после этого «монотонно» и уточнил, что сильных холодов не ожидается, однако будут наблюдаться колебания температуры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 11 марта, в Москве будет ясно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −8… −6 °C.