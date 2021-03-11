Чусовой, Пермский край, , 08:22 — REGNUM На Чусовском металлургическом заводе в Пермском крае начали тестировать экзоскелеты для рабочих. Сотрудники предприятия записали видеоролики и опубликовали в соцсетях.

Рабочие используют экзоскелеты для поднятия тяжестей, при этом нагрузка на позвоночник и мышцы людей уменьшается.

Предприятие купило два разных комплекта экзоскелетов стоимостью примерно 500 тыс. рублей: для помощи при подъеме тяжестей и для помощи при работе вприсяд. По итогам тестирования завод, возможно, приобретет еще экзоскелеты и обсудит с поставщиком вопрос изменения конфигурации конструкции.