Кызыл, , 08:22 — REGNUM С первого марта 2021 года Монголия приоткрыла границу с Россией для транспорта с кормами и ГСМ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства Тувы, пропуск разрешён каждую вторую и четвёртую неделю через КПП «Хандагайты-Боршоо».

"Монгольская сторона устанавливает новые порядки пересечения границы и движения грузового автотранспорта для упрощения сообщения через российско-монгольскую границу», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, республика ежегодно поставляет соседям сельскохозяйственную продукцию, три четверти которой составляют корма для животных. После закрытия границ из-за пандемии в 2020 году поставка товаров осуществлялась через территорию Бурятии по железной дороге.