Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Соединённые Штаты намерены углубить знания жителей Армении об их трудовых правах, о которых, по мнению Госдепа США, они недостаточно осведомлены. Также американская сторона раскроет и значение профсоюзов в вопросе защиты этих прав. На реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении, согласно описанию гранта, Государственный департамент США планирует направить $900 тыс.

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В частности, речь идёт об обеспечении прав армянских граждан на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов, пишет RT. Курировать реализацию инициативы будет бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда. Его представители уверены, что в настоящее время служащие учреждённых в Армении организаций нуждаются в проведении институциональных реформ в сфере занятости, а также в том, чтобы об их правах чаще напоминали правительству и работодателям.

В документе отмечается, что реализация реформ, заявленных во время так называемой «бархатной революции» весной 2018 года, по итогом которой премьер-министром стал член ранее оппозиционной партии «Елк» («Исход») Никол Пашинян, имеет особенно важное значение «сейчас, в условиях нарастающих опасений о том, что Россия, воспользовавшись случаем, получит возможность оказывать влияние на гражданское общество и препятствовать осуществлению демократических реформ».

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Претендовать на получение гранта смогут американские и иностранные коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США заявил о планах нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы по содействию правоохранительным органам Армении. Советнику предстоит консультировать полицию Армении по вопросам реформирования, организовывать и принимать участие в тренингах для сотрудников полиции, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками. Также наёмный работник должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединённых Штатов».