Алма-Ата, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин запретил проведение массовых мероприятий в преддверии празднования Навруза, 11 марта сообщает агентство «Казинформ».

Согласно постановлению, в городе запрещается проводить зрелищные мероприятия, выставки, форумы, конференции, семейные, торжественные и памятные мероприятия, в том числе на дому.

Запрещается также посещать боулинг-центры, компьютерные клубы, бильярдные, караоке, ночные клубы, букмекерские конторы, лото и игровые клубы, игровые площадки и аттракционы.

Отметим, для оценки эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Казахстане составляется специальная матрица, в которой регионы республики распределяются по трем зонам: «красной», «желтой» и «зеленой». В настоящее время в «красной» зоне находятся Алма-Ата и Нур-Султан.

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