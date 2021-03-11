Париж, 11 марта 2021, 08:19 — REGNUM ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:1.
На 30-й минуте счёт в матче открыл форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Спустя семь минут нападающий «Барселоны» Лионель Месси восстановил равновесие точным дальним ударом в «девятку».
На третьей добавленной к первому тайму минуте Месси мог вывести свою команду вперёд, но не смог реализовать пенальти.
Напомним, первый матч, прошедший в Барселоне, завершился победой ПСЖ со счётом 4:1. Таким образом, французский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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