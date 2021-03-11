Буэнос-Айрес, , 08:19 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 7,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 7693 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 169 694.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 107 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 53 359.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 7307 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.