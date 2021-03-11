Владивосток, , 08:24 — REGNUM Власти Приморья подвели итоги внедрения муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 2020 году — шесть муниципалитетов выполнили все задачи по улучшению бизнес среды на своих территориях на 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Улучшение инвестиционного климата и создание благоприятной среды для ведения бизнеса — одно из основных направлений региональной политики.

Инвестиционный стандарт внедряют в Приморье уже несколько лет. Каждому муниципалитету на год ставится несколько десятков задач, выполнение которых оценивают краевые власти.

В 2020 году лидерами рейтинга стали Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Артем, Владивосток и Дальнегорск. 28 муниципалитетов внедрили стандарт на 90% и более.

Положительная динамика наблюдается в 32 муниципалитетах (в третьем квартале — только у 30).

Отрицательные показатели отмечаются в Хасанском районе, Тернейском и Анучинском округах.

В 2021 году стандарт претерпит изменения — его возьмут в основу достижения показателей эффективности губернатора региона по увеличению количества занятых в малом и среднем бизнесе.

«Стандарт фактически себя исчерпал. Подавляющие большинство территорий выполняют его на 90% и выше. Предлагаем закончить со стандартом как проектом, но оставить его смысловые аспекты», — сказал руководитель агентства проектного управления Николай Стецко.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, который вошёл в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2019 году.

Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами Дальнего Востока в 2020 году войти в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестклимата. По итогам 2019 года, Приморье заняло 34 строчку.