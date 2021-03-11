Шадринск, Курганская область, , 08:17 — REGNUM В Курганской области полигон твёрдых коммунальных отходов в Шадринске будет рекультивирован в рамках национального проекта «Экология» за счёт федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проектная документация по шадринскому полигону проходит государственную экспертизу. Участие в нацпроекте позволит провести работы по восстановлению экологического состояния данной территории уже к 2024 году, отметил директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

Он также отметил, что на сегодня в Курганской области закрыто восемь объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.