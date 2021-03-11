Токио, , 08:25 — REGNUM Руководству Японии следует показать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, на которые претендует Токио. Так считает японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао, опубликовавший статью на портале Newsweek Japan.

Он отметил, что Россия использует проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) для снабжения «северных островов» — так в Японии называют Южные Курилы. Каватао предлагает японскому правительству проявить готовность заблокировать их, чтобы «российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы».

Политолог считает также, что спешить Японии не нужно, а нужно подождать, ослабления «национальной мощи» России, как это произошло в 1990-х годах. В обозримом будущем этого не случится, потому Токио следует «собраться» и настроиться на «долгий процесс», добавил Каватао.

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