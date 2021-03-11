Ханты-Мансийск, , 08:18 — REGNUM Двое молодых людей задержаны в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в попытке продать более четырех килограммов наркотиков. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

В сообщении отмечается, что сотрудники полиции в Пыть-Яхе остановили легковой автомобиль, в котором находилось двое молодых людей, и в ходе проведения личного досмотра «у водителя был обнаружен и изъят фольгированный сверток со светлым кристаллообразным веществом внутри. 72 аналогичных свертка были обнаружены и у пассажира».

При этом указывается, что последующая экспертиза показала, что изъятое является наркотической смесью.

«В дальнейшем от фигурантов поступила информация о том, что они хранят в автомобиле, припаркованном возле съемной квартиры в Сургуте, аналогичное вещество. При проверке информация подтвердилась и, сотрудниками полиции обнаружили картонную коробку с наркотическим средством общей массой более 3,8 кг», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что задержанные признались, что они намеревались продать данные запрещенные вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области жительница Башкирии была осуждена за покушение на сбыт наркотического средства.