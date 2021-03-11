Сеул, , 08:17 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 марта составил 16,3 млрд, что на 25,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднесуточный экспорт товаров из Южной Кореи также вырос на 25,2%.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 25,2%, легковых автомобилей — на 22,8%, нефтепродуктов — на 28,1%, автозапчастей — на 15,5%, устройств беспроводной связи — на 8%.

Поставки товаров в Китай увеличились на 33,9%, в США — на 21,9%, в ЕС — на 49%, во Вьетнам — на 7,5%, в Японию — на 17,7%, однако в страны Ближнего Востока, напротив, сократились на 13,6%, в Сингапур — на 10,6%.

Импорт товаров в Южную Корею в первые десять дней вырос на 31,4%, до 17,4 млрд. Поставки из Китая выросли на 29,8%, из ЕС — на 62%, из США — на 39,4%, из Японии — на 17,9%.

Импорт полупроводников увеличился на 22,8%, нефти — на 16,4%, газа — на 96,9%.