Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, во второй половине дня 11 марта и 12 марта здесь ожидаются снег и метели.

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Ветер усилится до 20−25 метров в секунду, а по высокогорью — до 35 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. В горах сохраняется угроза схода лавин.

В связи с этим спасатели призвали жителей и туристов соблюдать в этот период все меры безопасности. Так, возможны различные происшествия из-за обрывов линии электропередач, аварий на электроподстанциях, падения деревьев и так далее.

«Автомобилистам следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, иметь дополнительные запасы горючего. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться», — отметили в правительстве.