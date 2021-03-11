Берёзовский, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области воспитанник одного из детских садов получил травму. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, синяки на руке у мальчика дома обнаружили его родители. Ребёнок рассказал им, что его схватила воспитательница, которая требовала, чтобы он спал.

Как сообщает региональное управление СКР, сейчас по факту инцидента идёт доследственная проверка. Её ведёт местный следственный отдел. Выясняются обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, полученного ребёнком.