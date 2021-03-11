Саратов, , 08:31 — REGNUM Ограничительные меры по коронавирусу в школах Саратовской области будут действовать влоть до 1 января 2022 года. Об этом заявила замминистра образования области Ирина Чинаева.

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Санитарные меры, по ее словам, установленные на текущий учебный год, будут действовать до 1 января 2022 года. Она заверила, что это необходимо для своевременного проведения профилактических мер при выявлении заболевших.

«В зависимости от эпидситуации будет решен вопрос по «Последнему звонку» и выпускным вечерам. Предугадать на 2 месяца вперед сегодня не возьмется никто. Будем так же гибко действовать, по мере ситуации, какая будет на тот момент», — добавила спикер.

В настоящее время в школах и других образовательных учреждениях массовые мероприятия осуществляют в очном формате при количестве участников не более 50 человек. При соблюдении термометрии, дистанции и других мер профилактики в текущем годцу проходят тренировочные экзамены у школьников и Всероссийская олимпиада, отметила Чинаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 25 февраля отменили ограничения в работе заведений общественного питания, а с 10 февраля сняли запрет на работу нескольких соцучреждений.

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