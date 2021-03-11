Берлин, , 08:15 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen готовит к премьере новый кроссовер Talagon, который может стать самым крупным в модельной линейке марки. Снимки автомобиля размещены в базе министерства промышленности Китая.

Новый кроссовер Volkswagen Talagon База документов министерства промышленности Китая

Новый кроссовер будет собран на «тележке» Teramont. Экстерьер автомобиля получит стилистику концепта Volkswagen SMV, премьера которого прошла два года назад.

Габариты модели составляют: 5152×2002×1795 мм. Размер колёсной базы равен 2980 мм.

В движение машину будет приводить турбированный двухлитровый мотор мощностью 186 л. с. Также в линейке силовых агрегатов будет 220-сильный мотор, а также V-образная турбированная «шестёрка» рабочим объёмом 2,5 литра производительностью 295 л. с. Все движки автомобиля сочетаются с преселективным «роботом» DSG7.

Премьера новинки состоится в апреле нынешнего года.

Ранее компания Volkswagen представила две новые версии Tiguan с более мощными бензиновыми двигателями. Первая модификация автомобиля получила двухлитровый четырехцилиндровый турбированный силовой агрегат максимальной мощностью 187 л. с. (320 Нм). Вторая версия более производительная — мощность её движка равна 242 л. с. (370 Нм). Обе модели полноприводные.

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