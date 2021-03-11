Volkswagen представит новый кроссовер Talagon
Берлин, 11 марта, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen готовит к премьере новый кроссовер Talagon, который может стать самым крупным в модельной линейке марки. Снимки автомобиля размещены в базе министерства промышленности Китая.
Новый кроссовер будет собран на «тележке» Teramont. Экстерьер автомобиля получит стилистику концепта Volkswagen SMV, премьера которого прошла два года назад.
Габариты модели составляют: 5152×2002×1795 мм. Размер колёсной базы равен 2980 мм.
В движение машину будет приводить турбированный двухлитровый мотор мощностью 186 л. с. Также в линейке силовых агрегатов будет 220-сильный мотор, а также V-образная турбированная «шестёрка» рабочим объёмом 2,5 литра производительностью 295 л. с. Все движки автомобиля сочетаются с преселективным «роботом» DSG7.
Премьера новинки состоится в апреле нынешнего года.
Ранее компания Volkswagen представила две новые версии Tiguan с более мощными бензиновыми двигателями. Первая модификация автомобиля получила двухлитровый четырехцилиндровый турбированный силовой агрегат максимальной мощностью 187 л. с. (320 Нм). Вторая версия более производительная — мощность её движка равна 242 л. с. (370 Нм). Обе модели полноприводные.
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