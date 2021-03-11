Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 10 марта завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 73,60 руб., евро/рубль — на 0.28%, до 87.75 руб., фунт/рубль — на 0.20%, 102.58 до руб. Рубль укрепился на фоне роста нефтяных котировок и ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар США немного снизился после публикации отчета по инфляции в США. Показатели совпали с ожиданиями ряда экспертов, что ослабило опасения в отношении усиления инфляционных рисков. Доходность десятилетних облигаций США упала на 0,56%, до 1,519% годовых.

Сегодня, 11 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,42 (+0,39%). Доходность десятилетних облигаций вновь поднялась до 1,53%. Можно предположить, что пара доллар/рубль останется торговаться около уровня 74 руб. до закрытия недели.

Торги на Мосбирже сегодня открылись укреплением по рублю. Он пытается вернуться к уровню 73,35. Для него это сильное сопротивление, после которого откроется дорога к отметке 70 рублей за доллар.

В центре внимания участников рынка сегодня будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард.

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