Луганск, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, выпустив пять гранат из гранатомёта РПГ в направлении населённого пункта Золотое-5. Обстрел вёлся со стороны оккупированного ВСУ населённого пункта Золотое-4.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий опроверг информацию о полноценной атаке украинских силовиков в районе Золотого-5.

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