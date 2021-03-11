Москва, , 08:10 — REGNUM Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе обеспечил доставку более 130 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов шестая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила более 130 тонн груза в Кельбаджарский район (электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы)», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что содействие азербайджанской стороне было оказано на основе трёхстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, подписанного 9 ноября 2020 года.

Напомним, что до ноября 2020 года Кельбаджарский район входил в так называемый «пояс безопасности Нагорного Карабаха», находившийся за пределами первоначально заявленной территории Нагорно-Карабахской Республики, но контролируемый армией Нагорного Карабаха.

В настоящее время российские миротворцы продолжают обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункт приёма граждан российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта обратилось около 2,5 тыс. человек.

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