Магас, , 08:09 — REGNUM В Ингушетии в результате оперативных мероприятий задержан подозреваемый в совершении убийства Ислама Полонкоева. Преступление было совершено 16 ноября 2020 года в городе Сунжа.

Нападавшие расстреляли свою жертву и скрылись с места преступления на автомобиле. Одной из версий инцидента была названа кровная месть. В рамках возбужденного по факту убийства уголовного дела был установлен и задержан один из подозреваемых — 58-летний житель Ингушетии.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Суд поместил задержанного под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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