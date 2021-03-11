Махачкала, , 08:07 — REGNUM В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дагестана Рустама Кокешова. Его обвиняют в финансировании террористов, участвующих в войне в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе СКР по СКФО.

Как установило следствие, подозреваемый в 2016 году, находясь на территории Москвы и Московской области, перевел несколько раз денежные средства на номера банковских карт, указанные ему неким лицом по просьбе знакомого из Дагестана. Сумма, переданная обвиняемым для организации деятельности незаконных вооруженных формирований, не называется, однако известно, что расследование уже завершено и дело передано в суд.

При этом, по данным СКР, стал фигурантом уголовного дела и тот, кто просил о финансовой помощи. В отношении него возбуждено уголовное производство об организации финансирования терроризма.

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