Пермь, , 08:05 — REGNUM Бывшая заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева приступила к работе на новой должности. Она возглавила МАУ ДЮЦ «Здоровье». В качестве руководителя Гаджиева представлена коллективу 10 марта, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Людмила Гадживеа покинула пост вице-мэра, написав заявление на увольнение с формулировкой «по собственному желанию». Между тем информресурсы предполагали, что причиной увольнения могло стать недовольство губернатора работой чиновницы.

Вакансию занял Алексей Грибанов — бывший зампред гордумы Перми. Теперь он курирует в администрации социальный блок.

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