Нальчик, , 08:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в период пандемии коронавируса были приняты роды у 267 беременных с диагнозом COVID-19. Все роды прошли благополучно, женщины и дети чувствуют себя хорошо, сообщила главный внештатный акушер-гинеколог республиканского минздрава Лолита Темботова.

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По ее словам, после выявления коронавируса у беременных их состояние здоровья было под особым контролем.

«Все роженицы во время беременности и после родов находились под особым наблюдением врачей, по каждому случаю проводились телемедицинские консультации с федеральными центрами», — цитирует врача пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии.

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