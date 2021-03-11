Иркутск, , 08:04 — REGNUM В Иркутской области с сегодняшнего дня, 11 марта, пункты для вакцинации от COVID-19 развернуты в поезде «Федор Углов». Как пояснил региональный министр здравоохранения Яков Сандаков, состав сделает 15 остановок, а принимать пациентов врачи будут с 09:00 до 18,00 по местному времени.

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«Сегодня нам необходимо создать иммунитет от COVID-19 в максимальном количестве населённых пунктов. В некоторых муниципалитетах вакцинируют выездные бригады, однако этого недостаточно, поэтому принято решение использовать также данный передвижной пункт. На каждой станции медицинские работники развернут по четыре прививочных пункта», — пояснил чиновник.

В завершающем этапе вакцинации также будет задействован «Фёдор Углов», он осуществит вторую поездку через 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба Приангарья на 11 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 58 146 человек (+196 за последние сутки).

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