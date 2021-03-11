Горно-Алтайск, , 08:04 — REGNUM Прокуратура провела проверку законности возбуждения уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

По данным следствия, с июля 2020 года по февраль 2021-го обвиняемые получили от поставщиков медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты более 4,5 млн рублей в качестве взятки. Дела также возбуждены против руководителей фирм, выступивших в роли взяткодателей.

«В настоящее время по уголовным делам проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины установленных лиц. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры республики», — отметили в прокуратуре.

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