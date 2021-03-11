Нальчик, , 08:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии похищено 103 млн рублей, предоставленных для поддержки семей с детьми в качестве материнского капитала. В хищении подозревают членов преступной группы. Одна из участниц аферы предстанет перед судом в ближайшее время, сообщили 11 марта в Генпрокуратуре.

Жительница Нальчика в составе организованной группы изготовила липовые документы, которые якобы предоставляли ей права на получение выплат от государства. Бумаги она передала в Пенсионный фонд, по рассмотрению которых на счет специально созданной преступной группой организации было выплачено 103,7 млн рублей.

Мошенники обналичили эту сумму и присвоили себе. Когда хищение в особо крупном размере было вскрыто, СКР возбудил дело о мошенничестве. В настоящее время оно уже расследовано и передано в Нальчикский городской суд.

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