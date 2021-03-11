Уфа, , 08:10 — REGNUM Подростка обвинили в причинении вреда сверстнику, в результате чего последний скончался в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что трагедия произошла в ноябре 2020 года в парке Победы в Салавате.

По версии следствия, 15-летний и 16-летний подростки поссорились. Следователи считают, что обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего. В результате последний упал и потерял сознание: он скончался в медицинском учреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 16-летний фигурант уголовного дела не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что двух подростков в Уфе заподозрили в покушении на убийство пожилой женщины.

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