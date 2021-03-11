Анадырь, , 08:05 — REGNUM На Анадырской ТЭЦ на Чукотке завершили строительно-монтажные работы по переводу второго котлоагрегата на сжигание газа. Через несколько дней начнутся испытания при сжигании газа, а также комбинированном использовании топлива — газа и угля. Эти работы станут последним этапом газификации Анадырской ТЭЦ, после чего станция будет полностью работать на природном газе, уголь сохранится в качестве резервного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Первый котёл ТЭЦ был переведён на природный газ в марте 2018 года. Газификация станции повышает эффективность работы, снижает расходы топлива на производство электроэнергии и тепла, а также позитивно отражается на экологии.

Анадырская ТЭЦ (АО «Чукотэнерго», входит в Группу РусГидро) введена в эксплуатацию в 1986 году и является самой крупной электростанцией на Чукотке. Её электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая — 140 Гкал/час.

Станция снабжает теплом и электроэнергией Анадырь, а также обеспечивает электроэнергией населённые пункты и предприятия изолированного Анадырского энергоузла.

Специалисты предупреждают, что с 12 марта по 12 апреля возможны кратковременные ограничения электроснабжения из-за испытаний. Выработка электрической и тепловой энергии будет обеспечена газомоторной ТЭЦ в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой ТЭЦ в Хабаровске прошёл госэкспертизу — сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 год. Строить энергообъект будет «РусГидро».