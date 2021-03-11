Лион, Франция, , 07:59 — REGNUM По меньшей мере шесть автомобилей и несколько мусорных баков сожгли неизвестные лица, устроившие беспорядки во французском городе Лион и коммуне Фейзен. Об этом 10 марта сообщила газета Le Figaro.

Беспорядки в Лионе происходили в квартале Мермоз, который в настоящее время отцепила полиция. В Фейзене правоохранители задержали одного подозреваемого в беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта при столкновениях с полициейскими в квартале Дюшер в Лионе неизвестные сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. В ходе беспорядков пострадал тринадцатилетний подросток.

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