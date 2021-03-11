Владикавказ, , 07:59 — REGNUM В Северной Осетии на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» в очередной раз остановлено движение грузового автотранспорта. Из-за непогоды под запретом для большегрузов оказался проезд в сторону Грузии, сообщила 11 марта пресс-служба регионального управления МЧС.

«С 23:00 10 марта Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за погодных условий на территории Грузии», — сообщили в спасательном ведомстве.

Время открытия дороги пока неизвестно. По прогнозам синоптиков, в эти дни на всем Северном Кавказе идет снег, порывы ветра достигают 15−20 м/с, в горах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля движение по Военно-Грузинской дороге оставалось под запретом из-за снегопадов в течение нескольких дней. По обе стороны границы скопились сотни машин.

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