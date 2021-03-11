Улан-Удэ, , 07:57 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 34 789, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели за сутки 208 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 32 678 человек. Скончались от COVID-19 в республике 734 человека. В стационарах остаются на лечении 695 пациентов, ещё 682 носителя лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1044 коек, занято — 695, свободно — 349 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,6%», — отметили в оперштабе.