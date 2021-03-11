Пермь, , 07:55 — REGNUM В Перми 10 марта дан старт строительству нового корпуса гимназии № 17. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии.

«Строительство нового корпуса гимназии №17 — это долгожданный проект. Помимо того, что город получит новый социальный объект, это вклад и в преображение городской среды, поскольку фасады гимназии будут стилизованы под исторический облик», — сказал Дмитрий Махонин.

Как отметили в администрации, участок в центре города был специально оставлен под новый корпус исторической пермской школы. Городские власти, как и заявляли ранее, выполнили свои обязательства — начали на этом участке строительство второго корпуса гимназии.

Сейчас в гимназии учится 860 детей, при том что здание рассчитано на 360 школьников. Строительство нового корпуса решит вопрос по переводу гимназистов на обучение в одну смену.

Общая стоимость работ составляет 498 млн рублей: 268 млн рублей — из бюджета Пермского края, 230 млн рублей — из бюджета Перми.

Здание будет состоять из двух блоков. Общая площадь нового корпуса составит 10 573 квадратных метров. В блоке «А» разместят вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, медпункт, библиотеку с читальным залом, столовую, учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей, радиоузел, актовый зал. Блок «Б» вместит два спортивных зала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

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