Москва, 11 марта, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела «Мосуралбанка», оставшегося без лицензии в 2018 году, с бывших членов совета директоров и правления конкурсный управляющий потребовал взыскать более 906 млн рублей. Арбитраж Москвы заявление о взыскании убытков с бывших руководителей должника уже принял, но дату слушаний пока не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (Мосуралбанк) лишился лицензии в июне 2018 года, будучи на 269-м месте по размеру активов среди банков РФ. Причиной отзыва лицензии регулятор среди прочего называл ориентацию АКБ на обслуживание интересов акционеров, а также то, что из-за кредитования заёмщиков, аффилированных с бенефициарами, у банка скопился значительный объём проблемных активов.

В сентябре 2018 года АКБ был обанкрочен и на сегодня находится под конкурсным производством. В рамках данной процедуры управляющий потребовал взыскать с бывших главы совета директоров, председателя правления и членов этих органов управления убытки в размере 906 105 515,14 рубля. В качестве ответчиков указаны десять человек.