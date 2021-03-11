Пенза, , 07:58 — REGNUM В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 11 марта достигло 462 человек. За сутки скончались два пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались женщина и мужчина. 87-летняя пациентка страдала артериальной гипертензией, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, прогрессирующей хроническоц сердечной недостаточностью. 83-летний мужчина имел хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, артериальную гипертензию и ряд ругих патологий.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили режим повышенной готовности по 31 марта.

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