Село Агаповка, Челябинская область, , 07:50 — REGNUM В Челябинской области жительница Башкирии осуждена за покушение на сбыт наркотического средства. Приговор вынес Агаповский районный суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, эта гражданка купила наркотическое вещество с помощью интернета. В январе 2020 года она приехала на одно из кладбищ Агаповского района, чтобы достать свёрток с зельем из тайника. Товар она собиралась продавать, но даму задержали сотрудники ФСБ. У неё изъяли почти килограмм вещества.

Суд назначил женщине десять лет. Отбывать их она будет в колонии общего режима.