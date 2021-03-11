Черкесск, , 07:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии остаются на лечении в ковидных госпиталях все меньше пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Настоящее время в стационарах находятся 197 человек, что в пять раз меньше, чем в начале 2021 года, сообщили в минздраве республики.

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В связи с улучшением ситуации по коронавирусу большинство госпиталей, развернутых на базе лечебных организаций региона, вернулись к своей прежней работе. Прием больных с коронавирусом осуществляют лишь три из них, в том числе Республиканская клиническая больница, Черкесская городская больница и Усть-Джегутинская районная больница. Они также не полностью заполнены, так как создано в общей сложности 385 мест, а число пациентов ежедневно снижается.

В минздраве сообщили, что если ситуация будет продолжать улучшаться, то к концу текущего месяца будет переведен в резерв и госпиталь на базе больницы в Усть-Джегуте.

Напомним, накануне, 10 марта, в Карачаево-Черкесии было выявлено лишь 16 новых случаев заражения коронавирусом.