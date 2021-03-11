Буэнос-Айрес, , 07:48 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 7693 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 2 169 694. Также за 10 марта в стране скончались еще 107 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 53 359 человек.

Отмечается, что уже 1 864 536 человек в республике получили прививки против коронавирусной инфекции. Среди них уже более 352 тыс. пациентов, получивших вторую дозу препарата. При этом в Аргентине до 12 марта продолжают действовать ограничения, введенные из-за пандемии.