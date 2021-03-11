Токио, , 07:50 — REGNUM Ввоз в Японию какой-либо вакцины от COVID-19 или организация её производства на месте возможны только, если на японской территории будут успешно проведены её клинические испытания — в отношении российской вакцины «Спутник V» у японского правительства таких планов нет. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 11 марта в ходе пресс-конференции в Токио.

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«Что касается вакцины «Спутник V», то у меня нет информации о том, что на территории Японии проводятся или будут проводиться её клинические испытания», — сказал он, отметив, что это требование распространяется на все вакцины от коронавируса, претендующие на использование в стране.

Генсек японского правительства также подтвердил, что ранее состоялся обмен информацией между Минздравом Японии и посольством РФ в ответ на предложение российской стороны экспортировать в Японию вакцину от коронавируса «Спутник V», а также готовность передать для её производства на японской территории соответствующие технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё восемь случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer выявили в Японии за прошедшие сутки.

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