Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1967 человек, причём 7 из них погибли только за последние сутки).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 11 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 58 146 человек (+196 за последние сутки).

Госпитализированы 1552 пациента (-70 за последние сутки). Выздоровели 55 660 пациентов (+298 за последние сутки).

Ещё 243 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

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